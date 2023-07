Ljasuk Dimitry nem pihent sokat ugyanis, rögtön belevágott egy másik projektbe, ami a "Tisza-tó, Az ember alkotta paradicsom" címet kapta. Ezúttal mint mesélő és szereplő lesz a filmben. Ahogy ő is fogalmazott ő lesz az, aki körbe vezeti a nézőt a Tisza-tavon. A természetfilmnek a premierje ősszel lesz a mozikban, tehát arra még várni kell kicsit. Vagy mégsem? Ljasuk Dimitry legutóbbi Facebook bejegyzésében bejelentette a filmnek a premier előtti vetítését egy közönségtalálkozóval együtt.

Július 21-én este 9 órakor lesz az exkluzív vetítés, az utána való nap július 22-én pedig este fél 9-től a Jóreménység szigetét tudják majd megnézni az érdeklődök, Abádszalókon.

Az esemény plakátja

Forrás: Ljasuk Dimitry/Facebook

Mindkét vetítés ingyenes és a vetítések után beszélgetünk is a színpadon. Pénteken Szendőfi Balázs rendezővel is találkozhattok, szombaton pedig a Jóreménység-sziget kulisszatitkairól osztok meg képeket és felvételeket. És persze mindkét nap a kérdéseitekre is válaszolok – írta Dimitry, Facebook oldalán.

Hozzátette azt is hogy, szombaton délután pedig megmutja a filmemben szereplő kunyhót az eredeti állapotában. Illetve azt a különleges, önfenntartó lakókocsit, a Szuperfecskét, amin két éve dolgozik a mester barátjával, a kiskörei Keserű Lászlóval. Laci tanította meg hegeszteni és a fémmel bánni. A ‘80-as években készült magyar, ipari lakókocsit újratervezte, átalakította, hogy tökéletesen illeszkedjen a természetbe. A felújításáról hamarosan egy kisfilmet is közzétesz majd a Youtube csatornáján.