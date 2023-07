Hétfőn kezdetét vette a II. Matyó Világtalálkozó, minden nap délelőtti és délutáni, esti programokkal, kiállításokkal, ismeretterjesztő és kulturális előadásokkal, zenével. Több mezőkövesdi kötődésű előadóval várják a látogatókat a városban, de csütörtökön a Bagossy Brothers Company, pénteken Szikora Róbert és az R-Go, vasárnap pedig az Atilla Fiai Társulat lép föl. Pénteken a Százrózsás Hímzőpályázat díjait osztják ki, szombaton pedig Matyó Rózsa Gálát tartanak a hagyományőrző csoportok műsorával.

Kedden délután bemutatták Szíki Károly Kettétört kenyér című interjúkötetét is, amelyben az 1905-ben elvándorolt matyó családok leszármazottairól ír. A múlt század elején ugyanis Berettyószéplak mellé, Dólyára csábítottak szegény mezőkövesdi családokat, akik a jó föld ígéretével fölkerekedtek. Ott sok nehézséggel, vízhiánnyal, rossz földdel szembesültek, de nem tértek haza. A leszármazottakkal készült beszélgetésekből megismerhető a falu történelme, és emberi sorsok is kirajzolódnak a Trianoni döntés miatt Romániához került községet ért megpróbáltatásokból.

A zenével, illetve a könyvrészletek felolvasásával tarkított bemutatón részt vett dr. Pajtók Gábor egri országgyűlési képviselő is, aki mezőkövesdi származású, anyai ágon tősgyökeres kövesdi családok a felmenői, a matyóság az éltető gyökere. Beszélt arról is, hogy a matyók már a 1XIX. század második felében kirajzottak az ország minden tájára, hiszen az országos átlagot jóval meghaladó volt a népszaporulat és 80 év alatt tízezren vándoroltak el Mezőkövesdről. Kifejtette, a meghívásnak köszönhetően ő is átolvasta könyvtára Mezőkövesdről szóló köteteit, illetve beszélgetett a kövesdi rokonsággal, egyebek között Dólyáról is, amely településről, az oda vándorolt matyókról ők sem hallottak, csak úgy, mint sok évtizeden keresztül senki a városban. De ennek köszönhetően ő is fölelevenítette, dédnagyapja és nagyapja is éveket töltött szülőföldjéről távolt, dédnagyapja szabad akaratából, mert 1929-ben, amikor mindenki visszafelé jött, ő akkor vándorolt ki Amerikába, ahonnan 1934-ben tért haza, keresményén pedig szőlőket vásárolt. Nagyapja pedig szovjet hadifogságba esett a második világháborúban és 1949-ben jöhetett vissza.

Szíki Károly beszélt a könyv megszületésének körülményeiről, mint mondta, felkérték annak megírására, mert a városban többen is várták már egy megígért kötet elkészültét, de az nem készült el, így a jeles eseményre ő állította össze a kötetet, amely száz példányban jelent meg. A könyv helyi felajánlásoknak köszönhetően jöhetett létre.