A Támasz az Embernek - Támasz a Természetnek (TETT) Alapítvány évtizedek óta fontos szereplője a térség természeti-és kulturális öröksége megőrzésének, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) partnereként az Ipolytarnóci Ősmaradványok megőrzését is segíti, ahol most július 15-én egy nagy sikerű Palóc Napot tartott a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark szívében – írja a BNPI honlapján. A rendezvényt Rónai Kálmánné, a BNPI igazgatója nyitotta meg.

A programok mellett családi foglalkozásokat is tartottak, az alapítvány volt dolgozóinak szép motívumokkal használó testfestése a fiatalok körében nagyon népszerű volt, azt látva a legfiatalabb talentumok is kedvet kaptak a rajzolásra, ahogy képeink is bizonyítják.

A termelői vásárt is sokan felkeresték, az ősmaradványok közül még a 7 millió éves bükkábrányi fákat is megmintázták. A színes programkavalkádot 450 látogató kereste fel, az érdeklődők zöme a 17 millió éves ősmaradványokat is megtekintette. A látogatók között külföldiek is voltak, nem csoda, az Európa Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok nemzetközi hírű.

A kulturális programokkal és tematikus túrákkal tűzdelt eseményhez a Lombkorona kávézó adott testi táplálékot. Az elmaradhatatlan palócgulyáshoz litkei fokhagymás kenyérlángost lehetett tördelni, de a szilvalekvárral töltött krumplilaskát és a helyben készült malomkalácsot is sokan megkóstolták.