Azt is hozzátették, hogy összes kiemelkedő nyári eseményben is megtalálják a Magyar Géniusz Vándorkiállítást, hiszen augusztus 31-ig a Dobó István Vármúzeum ad otthont a Kárpát-medencei múzeumok kincseinek. Közzétettek egy videót is, amiben az intézmény vezetője többek között válaszol arra, hogy miként integrálódik az Egri Vár népszerű rendezvényeibe a vándortárlat, mi adta az inspirációt a kreatív Gárdonyi Rejtélyhez, és hogy van-e kedvenc műtárgya Csaba Ringert múzeumigazgatónak.