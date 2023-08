Évadnyitó társulati ülést tartottak kedden az egri Gárdonyi Géza Színházban. Blaskó Balázs, a színház igazgatója kezdésként elmondta, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át augusztus 20-a alkalmából Engler Imre, a Gárdonyi Géza Színház műszaki vezetője. A társulat tapssal köszöntötte a kitüntetettet.

Ezt követően a direktor elmondta, optimistán néz az évad elé.

– Sok nehézségen esett át a teátrum, most is zajlik az élet, de az optimizmusomat az ígéretek táplálják. Az áprilisi közgyűlésen ígéretet kaptunk arra, hogy elkezdődhet az évad, s meg is hirdettük. Ezt az ígéretet a júniusi közgyűlés megerősítette, időt kértek, hogy megtalálják a forrást színházunk támogatására. Bízom benne, hogy ez zajlik éppen. Közös reményeink szerint legyen ez egy új kezdet. Az évad mottója is ez: Új kezdet – részletezte.