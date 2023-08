Újabb jelentős feladatot szeretne rábízni Csuzi Enikő könyv- és papírrestaurátorra és férjére, Takács Györgyre az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Mint arról már írtunk portálunkon, a házaspár több hónapon át tartó munkájának köszönhetően újult meg a közelmúltban Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének a könyvtár tulajdonában lévő 1901-es első kiadásának egy példánya. Portálunknak most arról számoltak be, hogy nemrég újra az egri könyvtárban jártak. Szécsényi Orsolya és Turay Zoltán könyvtárosokkal áttekintették azt az intézmény birtokába került hagyatékot, ami többek között az egri születésű Bródy Sándor író és Hunyady Sándor író levelezését is tartalmazza. Nyertes pályázat esetén megújulhatnak ezek az értékes dokumentumok is. Takács György azzal kezdte, hogy szakmailag érték már őket komolyabb kihívások is az Egri csillagok restaurálásánál, de Gárdonyi regénye esetében az adta a feladat szépségét, hogy teljes körű helyreállítást végezhettek.