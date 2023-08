PÉNTEK

Mátrafüred: A zenei műfajok sokféleségével várják a résztvevőket az underground Fekete Zaj fesztiválon Gyöngyösön, a Mátra Kempingben, az idilli Sástó partján augusztus 16-tól 19-ig. A zenei program mellett idén is installációkkal, kóstolókkal, kiállítással, workshopokkal és további nappali programokkal várnak mindenkit, a festői Mátra pedig kitűnő terepet ad a természetjárásra.

Egerszalók: A Sáfránykertben augusztus 18-án újra megrendezik a Aposztivált, amelyen újult erővel, új fellépőkkel és nagyobb hangerővel lépnek színpadra az Aposztréfa zenekar újdonsült barátai. A többórás zenei kalandon fellépnek Jobbágy Dániel, a Moodgarden, a Trampúr, és az Aposztréfa együttes. A rendezvény ingyenes.

Poroszló: A nemrégiben nagy sikerrel zárult Egri Utcazene Fesztivál szervezőinek jóvoltából augusztus 18-án és 19-én Poroszlón öt helyszínen szól majd a muzsika 16 óra és 20 óra 30 perc között. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az előadásokra.

Felsőtárkány: Ismét megrendezik a Baba-Mama Klubot, amely nagyjából a Faluház megnyitásával egy időben jött létre, így 2023-ban már több mint tíz éve működik. A klub fő célja, hogy a településen élő legifjabb gyerekeknek és szüleiknek találkozási lehetőséget és tartalmas programokat kínáljon. Kezdés most is 17 órától.

Füzesabony: Idén is megrendezik a Legyen Tánc fesztivált a településen, ahol koncertek, családi nap, főzőverseny, bál és tűzijáték is várja a közönséget. A fellépők között szerepel Majka is.

Eger: Ismét koncert helyszíne lesz a Dobó tér, ahol ezúttal a Melody Maker szórakoztatja majd a közönséget. Kezdés 21 órától.

SZOMBAT

Eger: A régi idők imádott slágerei csendülnek fel a Bolyi-völgyben, a IV. Egri Retro Fesztiválon. Igazi sztárelőadók színesítik a programot, fellép többek között DJ Dominique, Náksi és Krisz Rudi, de az Ámokfutók dalait is meghallgathatjuk.

Ugyancsak a vármegyeszékhelyen rendezik az Ütős napot, amely az elmúlt években rendre nagy sikert aratott. Kezdés 19 óra 30 perctől a Dobó téren. Ezt megelőzően 14 órás kezdettel Patakparti Kacsapartit is rendeznek Egerben.

Felsőtárkány: Nyolcadik alkalommal lesz anyupiac a Felsőtárkányi tóparton augusztus 19-én reggel kilenc óráról. A programon Heves vármegyei édesanyák és kézművesek mutatkoznak be termékeikkel. Délelőtt kilenc órakor kezdődik a baráti főzőverseny, hét csapat készít házias, tájjellegű bográcsos ételeket. A főzőverseny eredményhirdetése délután négy órakor lesz. Anyupiac és vásár tíz és tizenhét óra között lesz, mindezt kézműveskedés, népi játszóház, arcfestés, ugrálóvár kíséri, játékokkal is készülnek gyermekeknek. Az önkormányzati ünnepségen átadják a Felsőtárkányért kitüntető címet is, majd fél héttől a Megapolis Omega Tribute Band koncertje következik. Az este ünnepi lézershow-val zárul a tó felet.

Ugyancsak a településen reggel hattól délután négyig újra megrendezik az Adok-veszek fesztivált, vásárt és bolhapiacot. Várnak mindenkit, aki szeretne eladni valamit, vagy csak elvegyülne a vásári hangulatban a Blues Hill Parkban.

Kékestető: Augusztus 19-én Kékestetőn rendezi meg az idei Bátrak éjszakája erőpróbáját a Mátra Síszerviz. A 21 óra 30 perckor induló éjszakai túrán három távon: 2, továbbá 4.4, valamint 9 kilométeren lehet indulni. A nyílt rendezvényen bárki rajthoz állhat, aki megfelelő egészségi és fizikai állapotban van, és tudja teljesíteni a távokat. A szervezők azoknak ajánlják a részvételt, akik szeretik a természetet, akik bizonyítani szeretnének maguknak, illetve akik hisznek a testük izmaiban, a fejükben lévő akaratban. A sporteseményen a résztvevőknek meghatározott útvonalon, meghatározott szintidőn belül gyalogosan, túrázva kell végighaladni úgy, hogy a fordító ellenőrző pontokat érintsék, ezzel igazolva az előre kijelölt útvonal teljesítését. A túrát a Déli sípályán bonyolítják le.

Gyöngyös: Még mindig tart a nyár, ha pedig nyár, akkor víz, strand és élmények. Erre gondolva hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség új akcióját, az országos vízipisztolycsatát tagfürdőiben. Heves vármegye sem marad ki a programból, Gyöngyösön a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon várják mindazokat, akik szívesen részt vennének a csatározásban, amely egyben rekordkísérlet is lesz. A rekordkísérlet célértéke a Magyarországon egy időben legtöbben vízipisztolycsatát játszó fürdőzők száma. A tervezett kezdés 14 óra.

Gyöngyöstarján: Falunap, Szent István Nap és az Új kenyér ünnepe lesz a településen augusztus 19-én és 20-án. Kezdés szombaton 17 órától a hagyományos szüreti felvonulással, majd 18 órától utcabált rendeznek a falumúzeumban. Vasárnap ünnepi szentmise lesz a településen a Mindenszentek templomban, utána pedig kenyérszentelő ünnepség a Szent István szobornál. Rossz idő esetén a szombati utcabált a Közösségi Színtér nagytermében rendezik meg.

Szilvásvárad: Éjszakai lovas-showt rendeznek a településen augusztus 19-én. A hagyományos éjszakai gála egyes jelenetei hazánk lovas történelmét és jelenét hivatottak bemutatni, amely legfontosabb epizódjai a ménesgazdasághoz kapcsolódva a lipicai fajta rendkívül hányattatott, ám annál dicsőbb sorsát tárja a nézőközönség elé évről évre új elemekkel színesítve. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad idén ünnepli alapításának hetvenedik évfordulóját, méltó megemlékezést és összefoglalást nyújtva ennek jegyében. Az idén harmadszor megrendezendő gálaműsort a világbékének ajánlják majd a szervezők.

Ostoros: Az Ostorosi Falunapon változatos programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Ingyenes gyerekprogramok, gépszíj koncert, tűzijáték és utcabál is szerepel a programok között. Sztárvendég Delhusa Gjon.

Rózsaszentmárton: Augusztus 19-én és 20-án kétnapos falunapot rendeznek a településen. Szombaton habparti, fellép László Attila és Vavra Bence, majd szabadtéri bál következik. Vasárnap ünnepi szentmisével és díjátadókkal várják az érdeklődőket.

Mezőtárkány: A településen is falunapot rendeznek, az esemény helyszíne a mezőtárkányi sportpálya. Rengeteg programmal várják az érdeklődőket, egyebek mellett lesz főzőverseny, tűzoltó bemutató- és verseny, habparti és emléktábla-avatás is. A szervezők reggel 8 órától egészen a késő éjszakába nyúlóan várnak mindenkit szeretettel.

VASÁRNAP

Eger: Augusztus 20-a alkalmából számos programmal készülnek a vármegyeszékhelyen. Délelőtt 10 órától kezdődik az ünnepi szentmise a Bazilikában, 19 órától pedig városi díszünnepséget rendeznek a Dobó téren, ahol beszédet mond Mirkóczki Ádám polgármester 20 órától kezdődik a Szimfonik lájk koncertje, 21 órától pedig tűzijátékkal várják az ünneplő közönséget.

Ugyancsak a településen a történelmi korok hangulatát idéző környezetben most vasárnap is megrendezik az országos régiségvásárt. Ez az ország egyik leghangulatosabb régiségvására. Minden gyűjtőt, látogatót szeretettel várnak.

Gyöngyös: A Fő téren Kovács Kati-koncerttel várják az érdeklődőket Szent István napján. A Liszt Ferenc-díjas magyar énekesnő, előadóművész, színművésznő, szövegíró. Kovács Kati a magyar könnyűzene egyik legkiemelkedőbb énekesnője. A jellegzetes rekedt hangú előadóművész egycsapásra híres lett. Több alkalommal megválasztották az év hangjának itthon és külföldön egyaránt. A magyar előadók között ritkaságszámba megy nemzetközi népszerűsége.