Mónosbélben szombaton rendeztek ünnepséget Szent István napja tiszteletére. A délutáni eseményen előbb Varga Sándorné polgármester mondott köszöntőt, s elevenítette föl az állami ünnep történetét, megemlítette azt is, hogy a községben 1991. óta rendeznek ilyenkor megemlékezést. Az új kenyeret Kovács László címzetes apát, plébános áldotta meg és Varga Sándorné szegte meg. A színpadi műsorról a felsőtárkányi néptáncosok gondoskodtak, és Tarnai Kiss László nyújtott át a közönségnek egy nótacsokrot. Virágcsokrok is előkerültek a délután folyamán, hiszen jubiláló házaspárokat is köszöntöttek.