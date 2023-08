Valter Ilona hatvan éve kezdte a templom környékét és a kolostort föltáró ásatásokat és kedden ő is ellátogatott Bélapátfalvára. Ő egyébként korábban is évente visszajárt első munkája színhelyére és tartotta a kapcsolatot az akkor segédkező emberekkel. Róluk külön fotógyűjteménnyel rendelkezik, azt is magával hozta Bélapátfalvára. A most végzett ásatásokba is bevonták.

- Rudolf Mihály elhozta a programtervet, örültem, hogy a barokk berendezésnek megmenekülnek, restaurálják őket és a szomszédos épületben kapnak helyet. Rákóczi Gergely is fölhívott, kérte, vállaljam el a konzulensi szerepet. Mivel nem tudtam rendszeresen eljönni, de ő küldött fényképeket, tisztában voltam minden történéssel. Ezt gyakoroltuk már egy másik kollégával is Jákon. Együtt gondolkodtunk és drukkoltam, hogy minden sikerüljön. Sok lényeges dolgot megoldott Gergely a templomépítés történetéről. Remélem azt is, végleg megoldják a vizesedés problémáját, ezzel mi is rengeteget kínlódtunk – fejtette ki Valter Ilona.