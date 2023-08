Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a második világháború előtt mind Bábolnán, mind Fogarason, valamint első hazai otthonában, Mezőhegyesen is a lipicai lovak bélyegzését a Szent Korona szimbolizálta. A háborút követően a kor döntéshozói a koronát eltávolították és szarvasagancs lépett a helyébe, a B betűvel Bábolna után a bükki ménest jelezve. Most a fajta visszakapta a nemzetet meghatározó szimbólumot, tisztelegve a korábbi századok szakemberei előtt, de megtartották az előző generációk szimbolikáját is. A 70 éves Ménesgazdaság bélyegzése és címere így úgy változott, hogy az agancsok közé beillesztették a koronát.