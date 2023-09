A Bródy Sándor könyvtárban mindig nagy hangsúlyt fektetettek arra, hogy az egri és a Heves vármegyei alkotók, írók és költők munkáit bemutassák. A könyvtár helyismereti gyűjteményének állományát folyamatosan gyarapítják is ezekkel a kötetekkel, tanulmányokkal, melyeket feldolgoznak, hogy az olvasóik számára elérhetők legyenek. Nem csak nyomtatott, hanem online formában is elérhetővé teszik az egyes műveket, tudtuk meg Szécsényi Orsolya könyvtárostól, aki részletesen bemutatta portálunknak az Eger a török hódoltság idején a XVI-XVII. században című, történelmi tárgyú könyvet. A kötetet az érdeklődők kedden ismerhették meg a Bródy Szalonban.

– Eger olyan időszakáról szól a mű, mely szinte mindenki számára ismert, de mindig nagy szeretettel fogadjuk azokat a köteteket, amelyek levéltári forrásokra építkezve mutatják be városunk történelmét. Sok olyan előadást is tartunk a könyvtárunkban, mely Eger és a megye történelmével foglalkozik, s úgy gondolom, ez a könyv hiánypótló a témában, és kiegészíti az előadásainkat – osztotta meg a Heol.hu-val Szécsényi Orsolya.

Az egri Erdei László már több mint tíz éve tanulmányozza a város törökkori történelmét. Könyvében foglalkozik az egri várral, az 1552-es ostrommal, a városkapukkal és azokkal a hősökkel, akik a török elleni harcokban kimagasló teljesítményt nyújtottak az egri várban.

– Az 1596-os várelfoglalásról is olvashatunk a kötetben, s az 1687-es felszabadítás hőseivel is részletesen foglalkozik az író – jegyezte meg a könyvtáros, aki szerint már a középiskolás korosztálynak is ajánlott a könyv, s természetesen az egyetemisták és a felnőttek számára is hasznos információkat tartalmaz.

Erdei László saját bevallása szerint szeretné, ha a mai egriek megismernék 1552 és 1596, a vár elfoglalása között eltelt – és elfelejtett – 44 év végvári harcainak hős korszakát, s a könyvében igyekszik bemutatni Eger XVI-XVII. századi török hódoltsági korának eseményeit az egri várkapitányok élettörténetének bemutatásán keresztül.