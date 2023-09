Tőzsér Istvánné Géczi Andrea arról is beszélt, hogy az országos olvasásnépszerűsítő játékot indítanak ismét, amelyen már nem csak a tizenévesek vesznek részt, hanem fiatal felnőttek is visszatérnek, akik korábban, tiniként részt vettek a játékokban. Sőt, most már családok is jelentkeztek.