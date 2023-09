Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója volt ezúttal a vendégünk, akit fiatal korában az újságírás, a fotózás, a versírás, a hitoktatói és a könyvtáros hivatás szépségei és izgalmai egyaránt megérintettek. Egerben hittanári és informatikus könyvtáros főiskolai, Szegeden pedig könyvtári informatikus egyetemi oklevelet szerzett. Az ifjúsággal való törődés életének egyik fontos része, s ez teret kapott akár az egykori Keresztény Ifjúsági Klub és Galéria, a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda, vagy akár az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó megszervezése kapcsán. Feleségével három gyermeket nevelnek Noszvajon - többek között erről is mesél podcastunkban, de elárulja azt is, milyen hatással van rá még a mai napig is munkahelye, a Főegyházmegyei Könyvtár.

(Főoldali képünk forrása: uni-eszterhazy.hu)