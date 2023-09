Cseh Tamás élete és dalai elevenedtek meg a gyöngyösi könyvtárban + fotók

A gyöngyösi könyvtár nem első ízben emlékezett meg Cseh Tamás születésének 80. évfordulójáról. Mint arról annak idején portálunkon is írtunk, az intézmény Hangzóna részlege zenei tavaly decemberben pályázatot hirdetett a népszerű zenész bármelyik dalának akusztikus hangszerelésű feldolgozására. A legjobb produkciókat ez év január 22-én, a Magyar kultúra napján mutatták be a könyvtár Facebook-oldalán. Ezen a napon lett volna egyben a 2009-ben elhunyt Cseh Tamás is éppen nyolcvan esztendős.