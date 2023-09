Korábban is voltak már Katablankának kiállításai, tudtuk meg tőle. Így a Bródy Sándor könyvtárban két alkalommal az Üzenetek és a Találkozások, a Bartakovics Béla Művelődési központban, vidéken is több helyen, és most itt az Agria Parkban hatodik éve állít ki Teleki Klára segítségével, illetve szerkesztésében csoportos, illetve egyéni kiállításokon is részt vesz.