Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) 2023-ban is a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával (HKIK) közösen szervezi meg a sokak által nagyon várt Kutatók Éjszakája programsorozatot. Szeptember 29-én, pénteken reggel 8-tól éjfélig szórakoztató, inspiráló előadások, látványos kémiai és fizikai kísérletek, laborbejárások, koncertek, játékos feladatok és bemutatók várják az érdeklődőket az egyetemi épületekben és az Eszterházy téren.

A témában tartott hétfői sajtótájékoztatón dr. Juhász Tibor, az EKKE tudományos rektorhelyettese elmondta, céljuk a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Az egyetem és a kamara ezúttal is tartalmas kikapcsolódást ígér, hiszen valamennyi korosztály közérthető formában, játékos tanulás közben találkozhat a tudománnyal és az egyetemi kutatókkal. A látogatók több helyszínen, az Eszterházy téren, a Líceumban, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban, vagy akár a Leányka úti egyetemvárosban is találhatnak kedvükre való programot.

– A Kutatók Éjszakája középpontjában a klímaváltozás hatásainak bemutatása, valamint az ökotudatos életmód szemléltetése áll. Az EKKE a szervezésben összefogott a HKIK-val, így a hozzánk látogató iskolás csoportok és családok szűkebb hazánk innovatív ipari vállalataival is megismerkedhetnek az Eszterházy téren, de céglátogatásra is van lehetőség. A Líceum előtt egész nap váltják egymást a programok, többek között szakmabemutató játékokkal, vetélkedőkkel, koncertekkel és sportbemutatókkal is készülnek a szervezők – mondta.

File Sándor, a HKIK főtitkára hozzátette, a küldetésük, hogy bemutassák hogyan hasznosulnak a tudományok a mindennapokban, s ezért csatlakozott hozzájuk öt vállalkozás.

– Fizikai, kémiai bemutatókkal várnak mindenkit, s igény szerint üzemlátogatásokra is lesz lehetőség – emelte ki.

A programokról is beszéltek. A reggel látványos kémiai kísérletekkel indul, majd az Ehető tudomány elnevezésű főzőshow-val folytatódik, a kora délutáni órákban pedig Dolák-Saly Róbert humorista, előadóművész és dr. Rázsi András, az EKKE fizika tanszékének adjunktusa gondoskodik arról, hogy az érdeklődők nevetve tanuljanak a természettudományokról, hiszen rendhagyó, humorral és zenével fűszerezett tanórának lehetnek majd részesei az Eszterházy térre érkezők.

A nap végéhez közeledve a Back to Floyd, a Superego3 és Nagy Tini koncertje gondoskodik a jó hangulatról, a Tittel Pál Könyvtár termeiben pedig a Kutatók Kocsmája ígér majd kiváló kikapcsolódást, miközben egészen éjfélig zajlanak az előadások a Csillagvizsgálóban és a Líceum más termeiben.

A Líceum épületének programkínálatában egyebek mellett pénzügyi játékok, fizikai foglalkoztató, számítógépes zeneszerkesztés és makettes hadtörténeti előadás is szerepel. A látogatók megtapasztalhatják azt is, hogy milyen a jégkorszak a laboratóriumban, részt vehetnek önismereti kalandozáson és hallhatnak a kereszténység és tudomány kapcsolatáról, valamint az internet pszichológiájáról is. A Kutatók Éjszakája elképzelhetetlen lenne a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont látványos kémiai és fizikai előadásai nélkül, de további érdekes planetáriumi programokkal is készülnek majd.

A Leányka úti egyetemvárost is érdemes lesz felkeresni a Volánbusz által biztosított elektromos járművekkel, itt ugyanis a XXI. századi robotika világával, a fűszerekkel, valamint a szőlő és borfajtákkal is alaposabban megismerkedhetnek a diákok. Mindemellett az egyetemi atlétikai pályán ezen napon rendezik meg a VIII. Tudós Maraton - Petrovai József Emlékfutást. Dr. Juhász Tibor hangsúlyozta, a rendezvények ingyenes, de regisztrációhoz kötöttek. Érdemes ellátogatni az esemény vagy az egyetem honlapjára, ott minden fontos információ fellelhető.