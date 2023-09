Hordós Attila 1968. október 10-én született Szűcsiben, és ott is élt egészen 2007-ig. Szülei mindig is foglalkoztak szőlőműveléssel, borkészítéssel, annak tudománya apáról fiúra szállt. A Hordós családnak is volt egy kis pincéje és mivel a név kötelez, hordók is sorakoztak benne.

Középiskolába Gyöngyösre, a Vak Bottyán Szakközépiskolába járt, majd érettségi után Gyöngyöspatán kezdett dolgozni, majd Szűcsiben. 2002-től lett a Mátrai Borvidék titkára, valamint két évvel később a Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. ügyvezetője. Éveken át koordinálta a gyöngyösi városbor választásokat, valamint a városi nagyrendezvények, a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, illetve a Mátrai Bornapok szervezését, a Mátrai Borvidék egyik legismertebb és legelismertebb szakembere volt. Aktív résztvevője volt annak a folyamatnak, melynek során a borvidék kiemelkedett a félig-ismertségből és bebizonyította, hogy a nagy borok kategóriájában országos léptékben is az első vonalban van a helye, sőt a külföldi borversenyek eredményi is igazolják, hogy éppenséggel a világ élvonalához tartozik.

A munka mellett 2006-ban mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett a Károly Róbert Főiskolán. 2013-tól Gyöngyöspatán és Gyöngyössolymoson, majd 2017-től Gyöngyösön és Gyöngyössolymoson látta el a hegybírói feladatokat. 2021-ben új kihívásként a Molnár és Fiai borászat termelési vezetője volt.

Attila hivatali kötelességein túlmenően szabad idejében is lelkesen segített a hegyközség tagjainak, a hegybíró kollégáknak az előrejutás érdekében, társszerzője a „Mátrai Borturista – Barangolás a Mátrai Borvidéken” című könyvnek. A példás férj és apa számára a család mellett a foci volt a meghatározó számára. Örökké kiegyensúlyozott, nyugodt természete, sok emberi bölcsességet megcsillantó humora, mély szakmai tudása nagy űrt hagyott maga mögött, környezetének örökké hiányozni fog.

– Különösen nehéz lesz megszokni, hogy tragikus hirtelenséggel eltávozott körünkből, hiszen csak 53 éves volt. A Nagyrédei hegyközség, a Bükki hegyközség, Eger Város hegyközsége és a Sárospataki hegyközség Hordós Attila emlékdíjat alapított az év Bükki-, Egri-, Mátrai és Tokaji szőlész-borász felfedezettje számára. Az emlékdíjjal Hordós Attila szakmai öröksége előtt szeretnénk tisztelegni, szeretettel és tisztelettel gondolunk rá – írták a megemlékezésében.