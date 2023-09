A Csillag Táncstúdió Csank Judit vezetésével megbízhatóan tanítja meg az alapokat, s a karakter és színpadi tánc terén élvezetes és magas színvonalú produkciókat képesek előállítani. Emődi Attila a GG Tánc vezető táncosa és koreográfusa szeretett pedagógusként segítségére van a tanárnőnek, s a Dzsungel könyvéből bemutatott szóló (kígyó) és jelenet meggyőzően vallott a Stúdióban folyó komoly munkáról.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskolájában is több mint egy évtizedes tradíciója van a táncoktatásnak. Gulyik Judit békajelmezbe öltöztetett kis táncosai nemcsak kiváló technikai tudásról adtak bizonyságot, hanem koreográfiájuk tele volt humorral, mondanivalóval. A haladó csoport lányai igényes jelmezekben előadott tánca a zene a látvány egységét nyújtotta. Egyébként is bátran nyúltak a változatos, korfestő zenékhez! Láthattuk:,művészeti nevelés terén micsoda távlatok lehetnek egy oktatási intézményben! Az EKKE Alapfokú Művészeti Iskola néptánctagozatát jelenleg Bécsi Gyula vezeti, (korábban Németh Erzsébet alapozta meg, akinek halála után is elkötelezetten folyik tovább az oktatás.) Az országos szólótáncversenyek kiemelkedő Gyetvai-Korán párosa korosztálya feletti belső tartalommal létezett a színpadon.

A Lajtha László Néptáncegyüttes immár önálló helyen dolgozik négy esztendeje, három közösségüket is Bécsi Gyula vezeti. A Csosszantó utánpótlás csoport fesztivál díjas Mikófalvi vásártéren című etűdje önmagában is elbűvölte a közönséget: hagyományőrzésben (eredeti jelmezeket, és kellékeket használtak) koreográfiában, tánctudásban, térszervezésben szemet gyönyörködtető volt. Bécsi Gyula érdeme az egymásra figyelés, a hiányosságok erénnyé fordítása lett a szellemes koreográfia lényege.

A Pódium tánciskola komoly utánpótlás nevelő szerepet tölt be a városban, legalább két évtizede. Mirkóczki Zita és társai nagy fegyelemmel és elkötelezettséggel szervezik a csapatot. Legjobbjaik már a Táncművészeti Egyetemen tanulnak. A most bemutatott koreográfiák egyikét is kinevelt táncosuk jegyzi. Fellépett még a Szederinda hat táncosa szatmári táncokkal. (Balogh Ágnes csoportja évről évre nyári fesztivált szervez Egerben.) Új színfoltként megjelent a Kocsis Brigitta vezette Dance Lit Hip-hop Tánciskola három népes csoporttal a színpadon. Nevelési szempontból bizonyára megérte a közösségeket színre vinni!. A kezdőknél még sok súlyfelesleggel, de nagy önbizalommal reppelő szereplőket láttunk, a haladók között viszont két-három igazi tehetség is felvillant. Sok kis Michael Jakson imitátor jelezte: önmagunk kifejezése – bárhonnan is indul- valami belső öröm mellett, az emberi élet végső értelmének felmutatása.