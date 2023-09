A csütörtökön megrendezett Ötórai tea délutánon Petőfi Sándor Egerben töltött időszaka volt a fő téma. A tea és sütemény mellett feladatok és nyeremények is várták a résztvevőket. Eger bővelkedik a történelemhez és a irodalomhoz kapcsolódó programokban, ezek az ötórai tea délutánok pedig kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak egy munkanap után. A Gárdonyi-kert belső terme hozzájárult az esemény bensőséges hangulatának megteremtéséhez.

Petőfi Sándor 1844-ben három és fél napot volt Egerben, mely idő alatt több verset is írt a városról. Ezen versek elemzésével és keletkezésének miértjeivel is foglalkoztak a résztvevők az irodalmi beszélgetésen. Kezdésként egy kis verskiegészítős játékkal melegítettek be, melyben közös gondolkodás, egymás segítése és meghallgatása is szerepet kapott. Az irodalom mellett megjelent a történelem is. Legfőképp Petőfi életéről volt szó, de Eger múltjáról is érdekes információk kerültek előtérbe. A tanóra szerű foglalkozás tökéletes kulturális kikapcsolódásként szolgált. A művészet világának varázsa áthatotta a légkört és a résztvevőket is.