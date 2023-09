A zenekar is megszokta, hogy mindig valami újdonságra, érdekességre számíthat, és láthatták az is, hogy ez nem csupán egy hóbort, hanem a közönséget is nyitottabbá teszi, például a kortárs darabokra.

- A szimfonikus zenét hallgatók közönsége a 60 év alatt országos átlagban csökkent. Szokták mondani, hogy elöregszik a klasszikus zene hallgatósága, ami elég szomorú, de ez nem a közönség számlájára írandó, inkább az az ok, hogy ezzel a műfajjal kevés helyen találkoznak. Már az iskolában sem nagyon. A nagymama még hallgat zenét, a szülők már nem, és mire a gyermek szülő lesz, már azt sem tudja, mi az a hegedű. Sajnálatos, hogy ők kiesnek a kultúrának egy szeletéből, mely pedig más élményeket és nívót nyújt, mint amit a fiatalok nagy többsége hallgat. Ráadásul szimfonikus zenét hallgatni mondjuk autórádión nem ugyanaz az élmény, mint koncerten, ahol ötven ember neked játszik. Minden zenekar küzd azzal, hogy megnyerje a fiatalabb közönséget – magyarázta a karmester.

Úgy gondolja, ha annak a négy-ötszáz embernek, aki beül egy szimfonikus zenekari hangversenyre egy ilyen méretű városban, mint Eger, zöme a 30-60 éves korosztályba tartozik, akkor már elégedettek lehetnek.

A jubileumi koncerten is megmutatták, hogy a zenekar nem csupán „komoly” zenészekből áll, hanem a humor és a nyitottság, a játékosság is áthatja őket, olykor a pajzánság, a fricska is belefér. Gyorsan elszaladt ez a 60 év, és – ahogy a koncerten is kívánták –, jöhet a következő hat évtized.