– A közelgő, olimpiai témájú filmemet – amely szorosan kötődik a Los Angeles 2028-as olimpiai játékokhoz – néhai olimpikon édesanyám ihlette. Gyermekkori otthonánál emlékeztek meg a város politikusai tavaly az úszóként elért eredményeiről, és az megtiszteltetés ért, hogy részese lehettem az ünnepségnek. Büszke pillanat volt ez a családunk számára – számolt be róla Kovács Klaudia.

Az emléktábla avatásról portálunk is beszámolt. Az úszónőről 2010-ben utcát is elneveztek Egerben. Erdélyi Éva tízszer volt magyar válogatott, számos hazai és nemzetközi versenyen vett részt, és 1964-ben a tokiói olimpián is képviselte hazánkat és megyeszékhelyünket a csapatával.