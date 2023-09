Bal József rendező az idei évadban két előadást is rendez Egerben, többek között erről is beszélgettünk podcastunkban. Először színészként végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, de saját bevallása szerint nem érezte önmagát elég jónak. Később elvégezte a rendező szakot is, sőt, színházigazgatóként is kipróbálta magát, például Egerben, a Harlekin Bábszínház igazgatójaként, épp 10 évvel ezelőtt. Mindezekről, és még egyéb érdekességről is szó esik a beszélgetésben, de vall például arról is, miért fontos számára, hogy olykor-olykor nekivágjon egyedül a nagyvilágnak.

A teljes adást itt hallgathatod meg:

