A szerzők maradtak, s jónéhány fiatal is érett írásokkal csatlakozott a laphoz, így Wesetzky Dániel, Homa Eszter, Marton Réka Zsófia.

A korábbi szerkesztők, Serfőző Simon, Bertha Zoltán, Bakacsi Ernő kijelölik a lap művészi színvonalát. A mintegy kétszáz oldalas könyv nyolcvannál is több szerzőtől közöl korszerű írásokat. Sok vers és elbeszélés reflektál az életünket megrendítő orosz-ukrán háborúra: Vadász János Háború, Aknay Tibor Létlelet. A Petőfi évforduló jegyében is számos írás fogant. Fellinger Károly versciklusa a költőről készült portréábrázolásokat énekli meg, Törő István Petőfi koltói élményeit idézi.

Gárdonyi Géza emlékezetének mindig helye van egy Egerhez kötődő kötetben. Cs Varga István Gárdonyi pályakezdő regényéről az álmodozó szerelemről írt tanulmányt, míg Finta Éva verse Egy atyai pofonról az Ida regénye kapcsán idéz életélményt.

Szomorú aktualitást kölcsönöz a lapnak Csatáné Barta Irénke költő halála, az ő írásait is közlik, míg társa Csata Béla, is publikál verseket. Kárpátiné Ézsaiás Edit könyvtáros emlékbeszéde is olvasható a lapban Keresem a fényt címmel.

Balogh Ferenc főegyházmegyei könyvtáros az egri Főegyházmegyei Könyvtár szépirodalmi különlegességeit gyűjti egybe tanulmányában, míg Bérczessy András A kultúra hullámhosszán címmel a Szent István Rádió közel negyedszázados múltját, és jelenét idézi.

A határon túli szerzők most is küldtek írásokat, mint a délvidéki Bakonyi István, vagy Zsidó Ferenc, a Székelyföld főszerkesztője. Szuromi Rita egy elfeledett nemesi költőnő munkásságát idézi, Konczek József, a Hetek Írócsoport jeles tagja Juhász Ferenc költőóriásnak állít emléket, míg Pozsgai Györgyi a közülünk tíz éve eltávozott vers-mágusról Cseh Károlyról írt emlékező sorokat.

Több neves egyházi személyről is értékes írások olvashatók. Egy irodalmi lap nem lehet meg a lélek rezzenéseinek rögzítése nélkül. Sok ilyen található: Deák –Sárosi László Szerelemféltője, vagy Homa János versei, melyek az élet végső tanulságait kutatják. Homa János újságíró, író különben felvállalta ezt a nagy és remélhetően dicsőséggel járó feladatot, mely az Agria szerkesztésével jár a továbbiakban. Munkájához kitartást és bölcs türelmet kívánunk!



