– A Hatvani Galéria hagyományos kétévenkénti eseményére nemcsak Magyarországról, hanem az országhatáron túlról is többen jelentkeztek. A portré biennálé régóta rangos megmérettetésnek számít a művészek körében – mondta Tompa Z. Mihály, a kiállítóhely vezetője. Aláhúzta: a zsűri több mint négyszáz pályamunka közül választotta ki azt a száz képet, amelyek most a galéria falaira is felkerültek. – Olyan anyag gyűlt össze, ami bárhol megállná a helyét. Sokszínű, érdekes, technikában, feldolgozásban, ábrázolási módban egy színes palettája a mai magyar képzőművészetnek – mondta.

A biennálé anyagából online katalógus is készül, így a világ bármelyik pontjáról elérhetőek az alkotások.

A szakmai zsűri döntése alapján különdíjat kapott Baráth Fábián és Ráskai Szabolcs. A városvezetés díjazottjai közül Kun Péter bronz, Határ Attila ezüst, és Lisányi Endre pedig arany diplomát érdemelt ki. Utóbbi alkotó Budapestről érkezett és egy úgynevezett egyperces performance sorozat megörökített pillanatával – amelyen a Szabadulóművész portréja volt látható – vihette el a fődíjat.

A kiállítás október 28-ig tekinthető meg a Hatvani Galériában.