Egész napos konferenciával emlékezik Dargay Lajosra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti Tanszéke. A pénteki eseménnyel az intézmény hozzájárul az egykori hallgatója életművének további feldolgozásához. A konferenciát dr. Boros Lili, a Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti Tanszék vezetője és dr. Kriston-Vízi József, etnográfus, a Dargay Lajos Művészeti Alapítvány elnöke szervezték.

– A város büszkélkedhet egy olyan művésszel, aki jelentős életművet hagyott maga után. Dargay Lajos több szállal kötődik Eger városához és az egyetemünkhöz is. 1972-ben szerzett rajztanári diplomát az akkor Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán és egészen 1983-ig itt is lakott, mely idő alatt a Dobó István Gimnáziumban és a Gárdonyi Géza Gimnáziumban is volt a rajztanár. Életének sok része művészettörténeti és társadalomtudományi szempontból is izgalmas. Ezenkívül, az egykori Csebokszári lakótelepen felállított fénytorony tervezője is Dargay Lajos volt, továbbá szerepe volt Schöffer Miklós, Franciaországban élő magyar művész munkájához és Kepes György életművének hazai bemutatásához is – mesélte dr. Boros Lili, egyetemi docens.