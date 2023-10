Harmincnegyedik alkalommal rendeznek ásványbörzét Mátrafüreden. Vasárnap a mátrafüredi Mátra Erdészeti Technikumban rendezték be a vásárt, ahol húsz kiállító mutatta be gyűjteményét, kínálatát. Az érdeklődők, vásárlók különböző ásványok, ásványékszerek, csiszolatok, fosszíliák, meteoritok közül válogathattak. Voltak közöttük a közeli lelőhelyekről, például a gyöngyösoroszi bányából származó érdekességek is.