Idén is megrendezték az Éneklő Magyarország regionális kórusfesztivált Egerben, a Bartakovics Béla Művelődési Házban. Szombaton délután négy kórus előadásában gyönyörködhettek a hallgatók a fesztiválon és minősítő hangversenyen. Elsőként az Egri Fertálymesteri Testület Férfi Kórusa Hegyesi-Hudik Margit vezénylésével lépett színpadra, műsorukat a Petőfi 200 emlékév jegyében állították össze. Őket a Király Viktória vezette Agria Vegyeskar követte egyebek között Wolf Péter és Karai József műveinek előadásával. Az egri Andante Kamarakórus Liszt, Bárdos és Faure egy-egy művét is bemutatta Schmiedmeiszter Szilvia vezényletével, végül a Cantus Agriensis és Cardinal Mindszenty Kórus adta elő produkcióját, repertoárjukban Kodály, Monteverdi, és Orbán György művei is helyet kaptak.