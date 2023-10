Véget ért a felújítás időtartama alatti, egy éven át tartó „száműzetés”: a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola tanulói visszatérhetnek Balassi Bálint úti épületükbe. De milyen épületbe! Alighanem rá sem ismernek a korábbi állapotokra, hiszen a jelzett időszakban a létesítmény csaknem teljes egészében megújult. Megújult és kibővült, ami azt jelenti, hogy immár látványában sem csupán egy a sorban a közeli családi házak között, hanem úgy küllemében, mint funkcionálisan is megfelel a szakmai követelményeknek ugyanúgy, ahogyan a diákság és a pedagógusok komfortérzetének.

Hogy mi kellett mindehhez? Valamivel több mint 360 millió forint, amiből bruttó 328 és fél millió Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lobbitevékenysége nyomán, kormánytámogatásként érkezett az intézménybe, további csaknem 37 milliót pedig a Tankerületi Központi önerőként biztosított. A kerítést civil támogatásokból újították fel – ezt is Szabó Zsolt közbenjárására.

Felsorolni sem könnyű, mennyi mindent végeztek el: a fő műszaki tartalom az épület hátsó részének elbontását követően egy új, tetőtér-beépítéses épületszárny megépítése volt, ami helyet ad a hangversenyteremnek, továbbá szolfézstermeknek, mosdóblokknak és egyéni hangszeres oktatás céljait szolgáló termeknek. Ez volt a leglátványosabb eleme a munkának, ezek kívül is történtek azonban fejlesztések: az új épület mellett a meglévő épületrész felújítása és átalakítása során elvégezték az energetikai felújítást homlokzati -és födémszigeteléssel, nyílászárócserével, tetőszerkezet-javítással és héjazat cserével. Burkolás, festés és elektromos felújítás is történt, a két épületet pedig „átjárhatóságilag” összekapcsolták, s egyebek közt akadálymentesítés is biztosítja az egyenlő hozzáférést.

A projekt a Miniszterelnökség „Kisvárosi Programcsomagja” keretében valósult meg, s több mint háromszáz növendéket érint. A beruházás jelentőségét támasztja alá, hogy a keddi átadáson jelen volt dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese. A későbbiekben ők avatták fel az épületet, pontosabban ők tartották a nemzeti színű szalagot, miközben az átvágást átengedték a növendékeknek, elvégre utóbbiak javát szolgálja az építmény. Rajtuk kívül eljöttek a megye és a környék oktatási, zenei és kulturális életének meghatározó résztvevői, vezetők pedagógusok és más, az említett szférákban dolgozó szakemberek. Itt volt Kozmáné Derda Edit hatvani tankerület igazgatója és nyugalmazott elődje, Horváth Márta, Kocsis Ildikó, a névadó Kocsis Albert özvegye, Papp Attila, a zeneiskola egykori igazgatója és természetesen mai utódja, Kelemen Attila is, aki köszönetét fejezte ki Szabó Zsoltnak a támogatásért, valamint a város többi általános iskolájának, amiért a munkálatok idejére befogadták diákjaikat.

Egy zeneiskolai ünnepségről nyilvánvalóan nem hiányozhat a melódia sem, amiről az intézmény pedagógusai és jeles növendékei gondoskodtak. A Kocsis Albert Zeneiskola számos kiváló muzsikust adott nemcsak a környéknek, hanem hazánknak és – bátran állíthatjuk – a nagyvilágnak is. A helyi rendezvényeken is „megkerülhetetlenek” – nem mintha bárki is szeretné megkerülni őket –, hiszen alig múlik el olyan reprezentatív esemény, ahol ne tanáraik vagy diákjaik lennének a rivaldafényben (legtöbbször közös fellépésükkel), amint arra Panyi Miklós is rámutatott ünnepi beszédében.

– A zene a lélek nyelve, amit minél többen értünk, annál gazdagabbak leszünk – fogalmazott az államtitkár. – A kormány elkötelezetten támogatja a kultúra, s ezen belül a zenekultúra intézményét a Kárpát-medence minden magyarlakta településén. Ám nemcsak a jelen fontos, ki kell nevelni a jövő művészeit is. Ez azonban nem lehetséges zenetanítás nélkül. Önök eddig is csodálatos munkát végeztek, aktív részesei Hatvan életének, kiválóan gondozzák a tehetségeket. Kívánom, hogy a jövőben is teljesítsék küldetésüket! Mi pedig igényes és kellemes otthont biztosítunk, ami az alkotómunka nyugalmát szolgálja.

– Örülök a döntésnek, aminek nyomán méltóvá tehettük a környezetet ahhoz, hogy gyermekeink ilyen körülmények között tanulhatnak – ezt már Szabó Zsolt országgyűlési képviselő mondta. – Ez a beruházás kiváló példája az összefogásnak. Hálás vagyok a pedagógusoknak, a diákoknak, a gyerekek szüleinek. Tudjuk, hogy nem lesz mindenkiből Kodály Zoltán, de a zenét mindenki szereti és befogadja, ezáltal közelebb kerül hozzánk, és ennek az iskolának ez a feladata. Újra otthont kapott Hatvanban a muzsika, és ez a legfontosabb

A hatvani zeneiskolát 1955. december 1-jén alapították. Egy magánházban kapott helyet, ahol a kezdetekben zongorán, hegedűn és furulyán kezdődött az oktatás, majd később, az adott kor elvárásaihoz igazodva, bővültek a tanszakok. A pedagógiai fejlődésnek egyedül az épület állaga, minősége és alapterülete szabott gátat. A most megújult, kibővült intézménnyel az iskola lehetőségei is megnyíltak, szakmailag, minőségileg szervezhető programokra adódik lehetőség. A Kocsis Albert nevét 1996-ban felvevő intézmény tanulói létszáma a most indult tanévben 376 fő. Kihelyezett tagozatok működnek nemcsak a település iskoláiban, hanem Apcon, Boldogon, Nagyrédén is. Jelenleg zongora, gitár, cselló, ütő, népi ének, magánének, hegedű, fuvola, furulya, klarinét, trombita, harsona, jazz, szintetizátor és szaxofon szakokon történik a képzés.