Vasárnap délután adott közös koncertet az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola a lengyelországi Przemyslből érkező vendégeikkel. A változatos repertoárban felhangzott Vivaldi Négy évszakjából a Tél, de George Gershwintől a The man I love, Bartók Bélától Román táncok, illetve a Poitner Sisters I’m so excited című, talán mindenki számára ismert száma is.

– Tulajdonképpen már 2019-ben elkezdünk a lengyel iskolával együttműködni, de sajnos a pandémia keresztül húzta a számításainkat. Arra gondoltunk most, hogy az egri zeneiskola 70 éves évfordulójának előestéjén a zene világnapja alkalmából emeljük az idei rendezvény fényét a meghívással. Nemrégiben jártunk náluk, s nagyon szívélyesen fogadtak, most igyekszünk ezt viszonozni – emelte ki Gulyás László igazgató.

Kiemelte, hogy a világnap nem csak a komolyzenéé, hiszen Yehudi Menuhin – akinek kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította – azt vallotta, hogy tereken, aluljárókban, pódiumokon szóljon a zene, s minél több emberhez jusson el.

– Közösségformáló ereje van. A zeneiskola növendékei megtapasztalják, hogy milyen jó együtt létrehozni valamit, barátságok szövődnek. A zene tehát nem csak a művészeti értékét adja, rengeteg más hozadéka is van – emelte ki. Elmondta, az egri iskolába félezren járnak évek óta, s nem panaszkodhatnak.

– Ha valaki megtanul hangszeren játszani, az olyan mintha megtanulna egy új nyelvet is. Sokan a komolyzene válságáról beszélnek, de én azt gondolom, ha már elérjük, hogy a gyerek találkozzon vele, és hallgassa, az is remek. Egyébként vannak klasszikusok melyeket sokan ismernek és szeretnek, de talán bele sem gondolnak, hogy komolyzenéről van szó – gondolok itt a Négy évszakra például. Én nem látom annyira borúsan a komolyzene helyzetét, soha nem lesz populáris, de meg kell találni a kapcsolódási pontokat – fűzte hozzá Gulyás László.

Elmondta, hétfőn délután ünneplik az iskola 70 éves működésének évfordulóját, volt növendékeik érkeznek vissza az intézménybe, hogy műsort adjanak. Ekkor látható először egy kis dokumentumfilm is az iskoláról, mely összefoglalja az elmúlt 7 évtizedet.