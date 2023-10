Az OKN már hagyománynak számít, hiszen a kétezres évek közepén indult a kezdeményezés. A programsorozat egyik különlegessége, hogy szombaton és vasárnap is nyitva tartanak, valamint, hogy fél áron iratkozhatnak be az olvasók. Emellett a megbocsátás hetét is most tartják, azaz késedelmi díj megfizetése nélkül lehet visszavinni a könyveket, tudtuk meg Kelemenné Csuhay Zsuzsannától, a Bródy Sándor Könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettesétől. A Bródy antikvárban, a könyvtár parkolójában keddtől válogathatnak az érdeklődők a jó állapotú, leselejtezett könyvek közül.

A hétfői nap egyik kiemelkedő eseménye az volt, hogy az OKN részeként a Bródy Szalonban vendégül látták Upor László műfordítót, dramaturgot, aki a középiskolás korosztály számára tartott workshopot A műfordítás bódító bája címmel.

– Kicsiknek és nagyoknak egyaránt rengeteg programmal készülünk egész hétre. Kedden egy fergetegesnek ígérkező előadói estet tartunk a központi könyvtárunkban, ahol Ungvári P. Tamás előadóművész, és lánya, Zsófia közös műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Rímhányó röhejek címmel Romhányi József verseiből mutatnak be egy összeállítást. Szerdán Somoskői Viktor, a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltárának munkatársa tart majd előadást a családfakutatásról – részletezte Kelemenné Csuhay Zsuzsanna.

A kutyabarátokról sem feledkeznek meg a szervezők. A Vakkantó Könyvkuckót csütörtökön a gyermekkönyvtárban tartják meg. Az érdeklődők terápiás segítő kutyákkal ismerkedhetnek meg, együtt olvashatnak és játszhatnak a négylábúakkal. Szombat délelőtt a Gajdos zenekar tart népzenei koncertet az egri könyvtárban, majd délután a társasjátékok kerülnek előtérbe. Egy különlegességet is megismerhetnek az érdeklődők: az Arany János Családi kör verse ihletett meg egy játékot, s természetesen a Bródy Sándor Könyvtár több mint háromszáz társasát is kipróbálhatják. Szintén szombat délután Budapestről ellátogatnak Egerbe a Játszóház Projekt profi játékmesterei, akik további érdekes társasjátékokat mutatnak majd be.

– Vasárnap a könyvkölcsönzésen túl kézműves foglalkozással várjuk a családokat a Fabrik-álom játszóházba, valamint a Madách Színház két előadását is megtekinthetik az érdeklődők film formájában. Délelőtt A két egyetlen - Karinthy Frigyes nagy szerelmei, délután pedig Elfogyni az ölelésben - Ady Endre szerelmei produkciókat vetítjük le – jegyezte meg az igazgató helyettes.

Az OKN-t október 9-én zárják le egy vadregényes kirándulással, melynek helyszíne a Hór-völgy lesz.

Kötetbemutatók, kiállítások is színesítik az OKN programját. A részletes leírás a könyvtár honlapján megtalálható.

A Vachott Sándor Városi Könyvtár is csatlakozott az OKN-hoz. A gyöngyösi programok a helyi könyvtár oldalán érhetők el. Egyebek között mesemondó versennyel, egészségklubbal és vetélkedőkkel, valamint kiállítással is készülnek a szervezők.