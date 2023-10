- Bródy Sándor unokája, Alexander Brody mindig azt mondta nekem: „Nagyapám zseni volt, kedvenc nagybátyám, Hunyady Sándor pedig nagyon jó író”. Babits meg ezt írta egyszer Bródyról: „Néha az író nem is annyira a maga műveiben, mint másokéiban él tovább”. Tagadhatatlan, hogy Bródy életműve egyenetlen, mégis úttörőnek szokás őt tartani, jogosan. A huszadik század jelentékeny prózaújításai tőle indultak az irodalomban, ő adta a legtöbb ösztönzést a Nyugat nemzedéke számára, amelynek tagjai mind mesterüknek tekintették. Az biztos, hogy tudta: a bátorság, az új erő a művészet éltetője. Nem véletlen, hogy más művészeti területeken is korát megelőzően felismerte a nagyságot - idézi fel az interjúban Kurta Zsuzsanna.

- Ami számomra nagyon érdekes, hogy tisztában is volt azzal, hogy mit vitt végbe az irodalomban, és semmi álszerénység nincs benne. Még hatvanéves sem volt, amikor ezt írta Gárdonyinak: „Én megcsináltam a magam dolgát. Az újmódi magyar írásnak, az új földnek talán mégiscsak én voltam a megtermékenyítője, ganéja; ahogy tetszik”.

De az is hihetetlenül nagy teljesítmény, amit az újságírásban vitt véghez: az 1880-as évek végén, amikor Magyarországon a sajtó nagyhatalommá vált, Bródy Sándor teremtette meg azt modern publicisztikai stílust, amely a huszadik századi újságírás alapját jelentette. Ő maga is több folyóiratot alapított, ezek közül leghíresebb a Jövendő, de a legérdekesebb vállalkozása talán a Fehér Könyv, amely neve ellenére egy folyóirat volt, és Bródy nem pusztán szerkesztette, hanem egymaga írta is.