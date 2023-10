Hétfőn és kedden kétnapos közgyűlést rendezett Szilvásváradon az Európai Ménesek Egyesülete, amely a kontinens állami méneseit tömöríti. Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója portálunknak lemondta, többek között a francia, német, szlovén, finn ménesgazdaságok képviselői is ellátogattak Magyarországra. Beszéltek egyebek között a tenyésztői munkáról, segítséget nyújtottak egymásnak, illetve szóltak a kihívásokról is. Az elmúlt években a lótenyésztésben is okozott problémákat a covid járvány, vagy a most is zajló orosz-ukrán háború. Nyugat-Európában ezen kívül az állatvédők tevékenysége is befolyásolja a ménesek életét. Cseri Dávid példaként megemlítette, Hollandiában az állatvédők a lovak versenyeztetését kifogásolják, mert szerintük a lovaknak nem komfortos, hogy versenyekre használják őket.