A város életének egyik emlematikus kulturális szereplője az Egri Szimfonikus Zenekar, s az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy támogassa e művészeti tevékenységet. Idén 20 millió forinttal segítette a város a az együttes 60. évét ünneplő szimfonikusokat - mondta a sajtótájékoztatón Farkas Attila, Eger alpolgármestere.

- Boldog vagyok, hogy tíz év után is beharangozhatjuk a kamaraopera fesztivált. Egy évtizede, amikor felmerült az ötlet, azt mondták, hogy ennél nagyobb őrültséget el sem lehet képzelni egy kisvárosban, pláne, hogy kortárs darabokkal is kísérletezünk - emlékezett vissza Szabó Sipos Máté, az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, karmestere. Most viszont már ott tartanak, hogy más zenészek irigyek arra, hogy Egerben ilyen remek közönség van. A koncerteken ugyanis inkább jelent problémát az, hogy kevés a pótszék, mintsem az, hogy üres lenne a nézőtér, magyarázta. Az idei fesztivál programját a bizarr sokszínűség jegyében állították össze. A nyitónapon, pénteken lesz benne gyermekműsor - Tandori Dezső Medveálom madárszárnyon című meséjét játsszák az óvodásoknak -, de az egri pláza közönségét is meglepik egy kis muzsikával. A karmester szerint az egri vásárlók már vevők arra, hogy a jellegtelen popzene helyett mondjuk Mozart Divertimentóját hallgassák az üzletközpontban.

Izgalmas estének ígérkezik az október 27-ei, ekkor ugyanis Horányi Juli, Magyar Bálint és Hábetler András lép fel, s mindehhez gasztronómiai élmény is társul. Offenbacher Ferenc, a Kepes Intézet vezetője elárulta: Mozart leveleiből kiderítették, mik lehettek a zeneszerző kedvenc ételei, s így azokat tálalják majd a közönségnek. Lesz például kappanleves májgombóccal, és a mai aranygaluskára hajazó desszert is a nagy komponista szája íze szerint készül.

Szombaton délután 17 órától stílszerűen barokk fantáziák csendülnek majd fel a főegyházmegyei könyvtárban, este pedig az Egri Szimfonikus Zenekar ad koncertet, s benne egy kamaraopera ősbemutatójának is tapsolhat a közönség. Az utóbbi koncerttel a 100 éve született zeneszerző, Ligeti György emléke előtt tisztelegnek.

A legbizarabb program címe ez: Nosferatu, a borzalom szimfóniája. Levetítenek ugyanis az Urániában egy 100 éves horrorfilmet. A vérfagyasztó történet szerint a vámpír Nosferatu útját követhetjük, amint vérszomjasan áldozatra les, s mivel ez egy némafilm, a a Vass Lajos kamarakórus szolgáltatja hozzá a zenét október utolsó vasárnapján.

Nosferatu, a vámpír története ma is borzongató

A fesztivál programjára a Díva és a férfi(ak) című est teszi fel a koronát: a Kossuth-díjas Rost Andreával találkozhatunk ugyanis a Kepes Intézetben, közreműködik Pusztaszeri Kornél és Harazdy Miklós. Az álomszerű komédia vasárnap este 19 órakor kezdődik. A sajtótájékoztatón megtudtuk: az operaénekesnőt már korábban is meghívták Egerbe, de a Covid közbeszólt, így most rég várt vendégként érkezik a városba.