Széplaky Gerda kötetbemutatóján vehettek részt az érdeklődők hétfőn este a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Az eseményen az írónő idén megjelent könyvét, a Sem Isten, sem állat - Fejezetek az áldozati kultúra dekonstrukciójából című kötetet mutatták be. A jelenlevők egy beszélgetést hallgathattak végig Széplaky Gerda szerzőnő és Kicsák Lóránt filozófus között, melynek során szó esett az írónő új és régebbi könyveiről, a gyermekkoráról és egész életéről.

Széplaky Gerda többek között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetének egyetemi docense. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta filozófia-esztétika szakon, mely nagy hatással volt rá. Elmondta, hogy az ott kapott szabadság és támogatás miatt találta meg a helyét a filozófiában.

– Ez a könyvem az idei könyvhétre már megjelent, de a kiadóm úgy döntött, hogy érdemes lenne egy vidéki kötetbemutatót szervezni és ellátogatni az ország egyetemi városaiba. Voltam már Debrecenben, most Egerben, megyek majd Szegedre, Pécsre, valamint Kecskemétre is, bár az nem egyetemi város. A könyvemben az áldozati kultúrát járom körbe, hogy mit jelent az, hogy a mi görög-keresztény kultúránk áldozati hierarchiára, rendre épül és ennek kapcsán elemzem az áldozatiság kérdését. Ez egy olyan könyv, mely részben filozófiai kérdéseket tematizál, részben pedig a bibliai, teológiai kérdésköröket veszi sorra, ezek mellett pedig képzőművészeti alkotásokat is elemzek benne, tehát művészettörténeti kontextusa is van – osztotta meg könyvének témáit és problémafelvetéseit az írónő, Széplaky Gerda.

Háromgyermekes anyaként végezte el az egyetemet, így a filozófiában a test és az anyaság kérdéskörét kereste. Munkája során felismerte, hogy ez a téma nem rendelkezik sok előzménnyel, így saját maga kezdte el feldolgozni saját életét, tapasztalatait a rendelkezésre álló anyagokkal. Sosem csupán az elméletekre és ideológiákra hagyatkozott, saját tapasztalatait és életét tudatosan rakta bele a könyveibe, hiszen nélküle csak steril történetek lennének, magyarázta.

Kicsák Lóránt filozófus szerint, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója is, a Sem Isten, sem állat - Fejezetek az áldozati kultúra dekonstrukciójából című kötet az írónő legmeghatározóbb műve.

– Egy jeles magyar mai filozófus, Széplaky Gerda közzétette sokadik könyvét és úgy érzékelem, hogy ez az eddigi legjelentősebb, nem csak az ő életében, hanem a magyar filozófiai életben is. A könyvcíme sokat elárul, a Sem Isten, sem állatban a sem - sem jelöli, hogy az ember eddigi önmeghatározásában Istenhez és az állathoz viszonyította magát, pontosabban Istenhez mérte, az állathoz pedig viszonyította magát, de mind a kettőtől megkülönböztette önmagát. A mű azt a kérdést feszegeti, hogy mit tudunk kezdeni a felsőbbrendűség hagyományával akkor, hogyha érzékeljük azt, hogy milyen igazságtalanságok születnek belőle, valamint azt, hogy ez már a saját emberi fajunkra is fenyegetően hat – mesélt Kicsák Lóránt a kötetről.