Magyarországon mind a borászok, mind pedig a fogyasztók bolondulnak a cabernet sauvignon, a cabernet franc és a merlot fajtákból készülő fajtaborokért és házasításokért - emlékeztetnek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben. Kiemelik, a stílus meghatározó hazai borvidéke Villány, ahonnan idén többek között a Bodor Borászat (a Winelovers Wine Awardson 2023-ban a legjobb cabernet sauvignon és legjobb vörösbor díj nyertese), Günzer Tamás Pincészete (legjobb merlot 2023), a Jammertal Borbirtok (az év pincészete 2023), a Malatinszky Kúria vagy a Maul Zsolt Prémium Winery is ott lesz a rendezvényen. A másik kiemelkedő területről, a Szekszárdi borvidékről sokakkal együtt olyan ismert nevek jelennek meg, mint a Bodri Pincészet, a Lajvér Pincészet, a Szeleshát Borászat és a Tüske Pince.

November 25-én emellett az Egri borvidékről származó borokat is kóstolhatnak, így ott lesznek mások mellett az Attila Pince, a Thummerer Pincészet, a Varsányi Pincészet tételei, és további magyarországi borvidékekről (például Pannonhalmi Főapátság, Koch Csaba, Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet), sőt a kaliforniai Napa-völgyből is szerepelnek vörösborok. A vendégek a kiállítótérben kínált tételeken mellett a csúcsbor teremben - külön térítés ellenében - ismerkedhetnek meg a hazai kínálat csúcsán lévő és külföldi borokkal. A sétálókóstoló mellé a szervezők egyéb programokat is kínálnak: a Borkollégium ingyenes előadásain borászok és borszakértők adnak borkóstolóval egybekötött betekintést egy-egy témába, sor kerül továbbá egy - kiegészítő jeggyel látogatható - Gere Kopár vertikális kóstolóra is - áll a közleményben.