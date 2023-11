Dankó Pista Életmű-díjat vehetett át a Magyarnóta Ünnepnapján Boros Dénes bélapátfalvi prímás. A Bélapátfalván tavaly Pro Urbe díjjal kitüntetett zenésszel a Bélkő Televízió készített interjút. Fölelevenítette, apai és anyai ágról is muzsikus családból származik, így a zene neki örökség, fiúként az ő pólyájába is odatették a vonót. Szerinte a génjeiben van a zene, mindenkiből nem lehet muzsikus, ahhoz cigány vér is kell. A magyarnóta gálát zenekarával 17 éve kíséri, de viszik Bélapátfalva hírét szerte a világban.

- Gyerekkoromban három zenekar is működött Bélapátfalván, ők muzsikáltak a bálokon, búcsúkon, lakodalmakon. Akkoriban nem éttermi, hanem sátras lagzik voltak, a fiús és a lányos háznál is egy-egy zenekar játszott – mondta Boros Dénes.

Nagyapja, majd apja is játszott zenekarban, és vitték magukkal tanulni. Ahogy cseperedett, a kottaismeret is kötelezővé vált számára. Egerben zeneiskolát végzett jó eredménnyel, bekerült az Egri Szimfonikus Zenekarba is, de a szíve a cigányzenéhez húzta. Magánúton neves prímásoktól tanult Budapesten, utána pedig előadóművészi működési engedélyt is kellett szereznie a kategóriavizsgához. Az Országos Szórakoztatózenei Központnál kellett számot adnia a tudásáról, neves előadókból és zenetanárokból álló bizottságok (többek között Pongrácz Zoltán, Boross Lajos, Sánta Ferenc is tagja volt a zsűrinek) előtt. Zeneelméleti és hangszeres vizsgát is kellett teljesítenie az engedélyhez, ehhez tanult például Égerland Istvántól is. Édesapja kívánságára is vágott bele, de apja már nem érte meg, hogy levizsgázzon, így csak a sírjánál mondhatta el neki, hogy teljesítette. Mint mondta, apjának igaza volt, hogy rábeszélte a minősítő vizsgára, hiszen így már neki is volt tekintélye. Ezen kívül akkoriban a vendéglátósok az OSZK megyei központjához mentek zenészt igényelni, és a kategóriavizsgával rendelkezők voltak az elsők, akiket közvetítettek, az ideiglenes, regiszteres zenészek csak utánuk következtek. A vizsgának köszönhetően fizetésemelést is kapott, akkoriban a Szalajka éteremben játszott.