A Tittel Esték programsorozat keretein belül Arc helyett nézd, mit mond a Szó - négyszáz éve jelent meg az első Shakespeare Összes című előadást tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A csütörtök délutáni előadáson, az egyetem Tittel Pál Könyvtárában az irodalmi múlt került középpontba.

Az előadáson William Shakespeare munkásságára emlékeztek abból az alkalomból, hogy 400 éve jelent meg Shakespeare színpadi műveit összegyűjtő úgynevezett Első fólió.

A könyvtári programsorozatra külsős előadókat is szoktak hívni, de a mostani egy rendhagyó alkalom, hiszen a Tittel Pál Könyvtár főigazgató-helyettese, Gál Tibor tartott előadást.

– Tegnap, november 8-án volt 400 éve, hogy bejegyezték a Shakespeare összes kiadási jogát, Londonban a könyvesek céhének nagykönyvébe. Tehát ma egy könyv megjelenését ünnepeljük. Shakespeare-ről és egy kötetéről, erről a bizonyos Első Fólióról lesz ma szó, amely 1623-ban jelent meg. Könyvtárosként, nem irodalomtörténeti szempontból mutatom be a könyvet, hanem régi könyves mivoltát tárom fel, tehát a felépítését, különböző részeit, valamint bemutatom a gyűjtemény kiadásában és nyomtatásában közreműködőket. Szót ejtek arról is, hogy mi a jelentősége ennek kötetnek művelődéstörténeti szempontból és ezen keresztül mutatom be Shakespeare szerepét a Fólió összeállításában, színdarabjainak kiadásában – árulta el lapunknak az előadó, Gál Tibor, a Tittel Könyvtár főigazgató-helyettese.