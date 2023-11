– Egy év és 16 tagunk munkája a ma nyíló kiállítás munkája, minden darab most először látható– mondta Szabó Jánosné a Kolping Foltvarró Csoport munkáiból összeállított tárlat hétfői megnyitóján a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A kiállítás Foltok varázslata címmel nyílt, s takarók, képek, táskák is láthatóak a kézimunkák között.

Elmondta, több új tagjuk is lett az elmúlt egy évben, sajnos előtte ugyanis nagyon megcsappant a csoport létszáma. Kiemelte, hogy az Országos Foltvarró Fesztiválon is rész vettek Veszprémben.

Jövőre pedig Egerben rendezi meg a Foltvarró Céh az eseményt az egri Folttündések segítségével, ehhez a csoport segítségét ajánlotta. Elmondta, sok eseményen részt vettek, legutóbb karácsonyi foltvarráson voltak Mezőkövesden.

Pataki Zsuzsa, az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója elmondta, hogy nagy örömmel fogadták be a foltvarrók kiállítását a Bartakovicsba.

– A patchwork gyökerei a szükségből származnak, hiszen régen az elhasznált textilek használható részek újrahasznosításáról szólt. Ehhez a háziasszonyok kreativitást és esztétikai érzéküket is használták, hiszen nem rendeződik magától a sok anyag csodás takarókba, kézimunkákba. Sok országban komoly hagyománya van, az Amerikai Egyesült Államokban népművészetté nemesült – emelte ki.