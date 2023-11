– Bálványoscsabára 9 éve járok ki gyűjteni. A festői szépségű Észak-mezőségi faluban mindig úgy fogadnak, mintha világéletemben oda tartoztam volna. Varázslatos a táncuk. Jómagam, de a táncosaim is mind úgy látjuk, hogy ez a mezőségi táncok tánca. Körmös Enikővel, aki a társ művészeti vezetője táncegyüttesünknek, és akivel együtt koreografáltuk a pénteki műsort, a bálványoscsabai kocsmahangulatot, egy ottani mulatság miliőjét idéztük meg 5 pár erdélyi adatközlő táncos elhívásával. A műsor különlegessége volt az is, hogy a bálványostcsabai művészeket Magyarországon utoljára lehetett látni, de Erdélyben sem vállalnak már fellépéseket. Eljárt felettük az idő, befejezik a táncot. De a búcsúnak, ahogy mi hívjuk, az utolsó órának igyekeztünk megadni a módját. Ezt segítette elő a különleges hangszerelés is, hiszen a Zagyva Banda muzsikája, a hegedű, brácsa, bőgő mellett a harmonikával és a szaxofonnal rendkívül izgalmassá, dinamikussá vált a hangzás. A célunk az volt, hogy a néző úgy érezze magát, mintha egy bálványoscsabai mulatság kellős közepébe cseppent volna. Reméljük, sikerült – összegezte Albunovics Milán.