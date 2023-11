A Pragmatica Sanctio hazai törvénybeiktatásának 300. évfordulója alkalmából háromnapos nemzetközi konferenciát tartanak az egri egyetemen. A szerda délelőtti megnyitót követően, az angol és német nyelvű előadásokat november 8-10. között hallgathatják meg az érdeklődők. A szervező gárdát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete és Esterhazyanum Kutatócsoportja, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Magyar és az Osztrák 18. század-kutató Társaságok, illetve NKFI-OTKA Rendiségtörténeti Kutatócsoportja alkotja.

A konferencia címe a The Pragmatic Sanction of the Habsburg Monarchy and Its Relations / Die Pragmatische Sanktion der Habsburgermonarchie und ihre Zusammenhänge.

A megnyitón beszédet mondott a konferencia szervezője, dr. Kalmár János történész, egyetemi tanár.

– Ez egy nemzetközi konferencia, hiszen ez az esemény 200 éven át, becikkelyezésétől kezdve, a társországokat is érintette, tehát az egész Habsburg monarchia területét, az osztrák, cseh és magyar területeket is beleértve. Ezért ezen területekről hívtunk előadó kollégákat, hogy együtt beszélhessük meg azt, hogy melyik területen mit is jelentett ez a törvénymódosítás az uralkodóház örökösödését illetően. A konferencia tematikája nem pusztán a 18. századra hagyatkozik, mikor a törvénymódosításra sor került, hanem a 19. századra is, mikor a monarchia feloszlása történt. Ekkor, a trianoni békéhez kötődően, az uralkodóház elveszítette vagyis megszüntették, érvénytelenítették ezt az örökösödési jogot – vázolta fel a háromnapos konferencia témáját dr. Kalmár János, egyetemi oktató.

A Pragmatica Sanctio és az azt megelőző törvények, amelyek a Habsburgok trónöröklési jogáról, valamint az örökletes királyságról szólnak, jelentősen meghatározták a Magyar Királyságnak a Habsburg Monarchiában elfoglalt helyét. Emiatt az 1723-ban hatályba lépett nőági örökösödési törvény Magyarország történetében, az uralkodóház többi örökös tartományához való viszonyában és jogi, rendi kapcsolatrendszerében is kiemelkedően fontos volt.

A mostani konferencia tematikája nem korlátozódik csupán a Pragmatica Sanctióra és az 1722-23. évi országgyűlésre, hanem lényegesen több elemet dolgoz fel. Többek között a Habsburgok és a magyar koronaterületek kapcsolatáról, az örökletes királyságról, annak korábbi és későbbi államjogi hatásairól szóló előadások hangzanak el. Cél, hogy a Magyar Királyság államjogi helyzetét és a vele kapcsolatos nézeteket érintő referátumok mellett, a Monarchia más tartományainak kül- és belpolitikai helyzete is megjelenjen, továbbá, hogy a trónörökléssel összefüggő rendi állásfoglalásaik szintén hangot kapjanak.

Ezzel egyrészt a nemzetközi, mindenekelőtt a szomszédos országok e vonatkozású tudományos álláspontjának megismerését és jeles képviselőivel való kapcsolatok fejlesztését kívánják előmozdítani a szervezők, másrészt azt szeretnék elérni, hogy a Magyar Királyság történetének e több évszázadot felölelő időszaka és régóta háttérbe szorult kérdésköre az eddiginél beágyazottabban, nemzeti elfogultságoktól mentesen jelenhessen meg. Ezért tartanak előadást az e témával foglalkozó kutatók az egykori Habsburg Monarchia többi országából is.

A 16. századól 1920-ig terjedő időhatárú tudományos konferencia fókuszában az alábbi témakörök állnak:

- A Magyar Királyság közjogi helyzete a Habsburg Monarchiában a 16. századtól 1920-ig.

- Az uralkodócsalád trónöröklési rendjének változásai, válságai és a magyarországi rendek politikai állásfoglalása.

- A nőági trónörökösödési törvény előzményei: az 1687., 1703., 1713. évi szabályozás és Mária Terézia trónra lépése körüli bonyodalmak.

- Az 1722/23. évi országgyűlés.

- A későbbi (1790-1867) koronázó országgyűlések trónörökléssel kapcsolatos állásfoglalása, a hazai rendek politikai igényei.

- Dualizmus-kori közjogi viták.