A regionális és nemzetközi népzenei fesztiválon énekes és hangszeres szólisták mérették meg tudásukat Egerben. Az eseményen ugyanis országos minősítő hangversenyt is tartottak. Az Aranypáva-díjas együttesek gálahangversenyén, vasárnap délután Heves vármegyei együttesek is felléptek, de vendégek is érkeztek a fesztiválra. Így a Palócgála egyúttal baráti találkozó is volt a népzenészeknek és dalosoknak, akik tanulhattak is egymástól.