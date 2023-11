Megjelent az Egri Bikavér online kiadvány – írja az Egri Borút Egyesület honlapján. Ha belelapozunk, megismerhetjük az Egri Bikavér történetét, eredetét, szabályait.

Emlékeztetnek a kiadványban arra is, hogy az egri bikavér hungarikum lett. A bikavér egy Egerben termelt házasított vörösbor. Eger vörösborainak igazi eszenciája, terroir bor, mely magában hordozza mind az itteni termőhelyek talajainak izét, mind a máshol fel nem lelhető mezoklímát, valamint az itt élő emberek gondolkodását a fajtaválasztástól a szőlőfeldolgozáson át az érlelés megválasztásának időtartamáig és módjáig. Az Egri Bikavér keletkezésének pontos dátuma a homályba vész. Az biztos, hogy a bikavérszín vagy a bikavér szavakat többször leírták már a XIX. század elején is. A bikavér név alatt az erősebb veresborokat adták el, nemcsak Egerben és Szekszárdon, hanem másutt is.

Fontos legendák születtek, melyek az elnevezést a Gárdonyi Géza által megírt 1552-es egri várostromhoz kötik. Az Egri Bikavér mai formájában a köz által is elfogadva Grőber Jenő egri szólóbirtokos nevéhez köthető.

Sugár István 1981-ben azt írja:

– Kutattam, hogy a különböző források milyen összetételben ismertetik a bikavért adó szőlőfajtákat. A legkorábbi adat 1912-ből származik, amikor a kadarka mellett nagyburgundit, cabernet-t és merlot-t találtam – összegezte.

Napjaink szőlő- és bortermelői két évtizede csiszolgatják, és az EGRI termékleírásban meg is fogalmazták a bor termelésének, megnevezésének, minősítésének és ellenőrzésének feltételeit. Eme tevékenység eredménye, hogy Magyarország újkori bortörténelmének első védett eredetű bora az Egri Bikavér lett - részletezi a kiadvány.

Ilyen és ehhez hasonló írásokat olvashatunk a kiadványban, amit érdemes fellapozni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)