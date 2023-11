Az ELE elnöke, Habis László portálunk kérdésére emlékeztetett arra, hogy az elmúlt esztendőben először szerveztek meg egy középiskolásoknak szóló városismereti vetélkedőt. Ehhez kitűnő irodalom és történelem tanárok nyújtottak nekik segítséget. Ebben az volt a cél, hogy a városismeretet, a városszeretetet és ne a lexikális tudást helyezzék középpontba. Sikerült is egy érzelemgazdag programot szervezni.

– Az idei elképzelésünk az, hogy a város zenei életét segítsük, támogassuk. Ezen az estén 12 fellépő művész, illetve műsorszám gazdagítja majd a hallgatóságot. Az volt a célunk, hogy elsősorban fiatal tehetségek mutatkozhassanak be és minden zenei irányzatban nyújtsunk valamit. Ehhez is szakmai segítséget kértünk. Elsősorban Gulyás László, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójának a nevét említem, hiszen az volt a célunk, hogy kvalitásos zenei élményt kapjon a közönség. Segített nekünk a Csík zenekaros Szabó Attila és mások is – mondta Habis László.

Az ELE az esemény kapcsán rövid sajtóközleményt is kiadott. Azt írják, hogy harminc esztendeje jelent meg az Egylet kiadásában dr. Bakó Ferencnek, a Dobó István Vármúzeum alapító igazgatójának Egriség – Egri öntudat a múltban és ma című tanulmánya, amely a következő mondatokkal zárul: “Írásom tanulsága talán az lehet, hogy nem az számít, ki hol született, hanem az, mennyire hatotta át a hely szelleme, mennyire érzi magát egrinek, mit tud a városról és mennyire vonzódik hozzá. És nem utolsó sorban az, mit tesz a városért, hogy élete szebb és boldogabb legyen.”

A lokálpatrióták meglátása szerint a mindennapok szépségéhez, harmóniájához hozzá tartozik egy városban a zenei kultúra. A közösségi események, a kulturális rendezvények lehetőségei – egyebek mellett a világjárvány következtében – az elmúlt időszakban némiképp szűkültek. "Ebből kiindulva jutott egyletünk választmánya arra az elhatározásra, hogy szervezzünk egy koncertet az egri zenei élet támogatásáért, felkérve számos fiatal egri tehetséget, zenészt, kamaraegyüttest, zenekart, kórust a közreműködésre" – írták.

– Közös célunk: ami a miénk, azt óvjuk, álljunk ki mellette, lehetőségeink szerint támogassuk. Az egri zenei élet képviselői értéket képviselnek, a “hely szelleme” fontos részét képviselik – fogalmaztak.

Habis László beszélt arról is, hogy van egy másik pólusa is az eseménynek. Ő 15 vállalkozás vezetőjét kereste meg azzal a szándékkal, hogy meghívja őket egy szép estére, azzal a nem titkolt céllal, hogyha valamelyik fellépő együttes, kórus, zenekar megtetszik nekik, akkor a későbbiek szerint jívja meg egy vállalati karácsonyra, rendezvényre, családi napra, vagy más eseményre.

– Egyengessék, segítség az útjukat, hozzanak létre egyfajta közösségi hálót azok számára, akik a zene, az előadóművészet terén kiválóak, képesek a fejlődésre is és közösségépítők – mondta az ELE elnöke.