Frigyesi András minden évadban megbízható, nyugodt kézzel színre állít egy-egy aktuális témájú darabot. Tavaly Madáchról vallott, most pedig ebben a vígjátékban arról, hogy a gyermek, mégiscsak életünk értelme, s ha már megszületett, ez a tény mindent felülír, az iránta való gondoskodás első az életben.

Misurák Tünde tavaly az egri közönség által megszavazottan az évad színésznője lett, s most ez az alakítása igazolta is ezt a tényt. Magával ragadó őszintesége, egyszerűsége révén képes velünk elhitetni, hogy ő egy kamasz fiú, és egy ünnepelt primadonna. Jól énekel, remekül mozog, és képes mindvégig kézben tartani ezt a képtelen történetet. Mint tudjuk, Békeffi István neves színpadi szerző a múlt század harmincas-negyvenes éveiben feleségének Turay Idának írta ezt a pazar szerepet, amit ő el is játszott, s őt még sokan követték e sorban, film is készült belőle, amit a régi idők mozijában sokan láthattunk.

S hogy miért aktuális? A családbarát kormányzati narráció mindent megtesz a vágyott gyermekekért. Ennek ellenére az európai közszellem környezetvédelmi okokat állít a gyermekvállalással szemben, amelyet sokan, a fiatalok magukévá is tesznek. Az egri színház felvállalja, hogy beáll a gyermek mellett érvelők sorába. Pedig hát itt nincs is gyermek, csak – a darab végkicsengése ez - remélhetően lesz!