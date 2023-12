Szilágyi Domokos versét idézve Ködöböcz Gábor utalt a művészházaspár játékosságára: „Játsszuk, ami nincs, de lehetne. Játsszuk, ami nincs, de szeretne lenni."

– Gazdag tálentummal megáldott alkotók ők, s a bennük rejlő potenciált nem lehet elégszer Eger város döntéshozóinak figyelmébe ajánlani – fogalmazott Ködöböcz Gábor. Köszöntőjében a pisztránghoz hasonlította a művészeket, akik a trendivel, a kultúrpolitika által előírttal szemben igyekeznek a tiszta forrás felé, ugyanúgy mint a sebesen úszó halak.

A tárlatnyitón ahogy az már megszokott Bea és férje decemberi, egri kiállításain, most is ők maguk zenéltek, énekeltek, s teremtettek karácsonyváró hangulatot. Ott voltak tanítványaik közül is többen. Egyikük segített Teleki Klára művészetpártolónak kisorsolni a Mikulás ajándékait is.