Nincs karácsony Diótörő nélkül. Ez az állítás most már Egerben is igaz, hiszen a Gárdonyi Géza Színházban működő GG Tánc Eger egy igazi klasszikus hozott adventre. Luca napján mutatták be. Fotóriporterünk képei bepillantást engednek az előadásba: