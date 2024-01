A városi sport-és rendezvénycsarnokban megtartandó hangverseny formabontó lesz, ugyanis ez alkalommal nemcsak a Kiss Zoltán karmester által dirigált muzsikusok szólaltatják meg hangszereiket, hanem velük együtt színpadra lép a fennállásának ötvenedik évfordulóját tavaly ünneplő rockegyüttes, a Treff is. Mellettük most is neves, részben helyi kötődésű művészek – Tótpál Szilvia, Ambruzs Berill, dr. Apró Andrea, Kurkó József, Ujvári Gergely, valamint a Dalvarázs Show-kórus Földesi-Korsós Andrea vezetésével – is szórakoztatják a nagyérdeműt. Az est fővédnöke Horváth Richárd polgármester. A bevételből a Kocsis Albert Zeneiskolát támogatják.