Még nem látta a Bástyasétány 77-et? Most megnézheti bérletszünetben, január 12-én, e hét pénteken! – hívta fel a figyelmet Facebook oldalán az egri Gárdonyi Géza Színház. A teátrum néhány napja közölte, hogy A közönségsikerre tekintettel január 12-én, pénteken bérletszünetben is látható a Bástyasétány 77.

A jegy.hu oldalon a csütörtöki előadás már teltházas, de a péntekre tervezettre még lehet jegyet kapni. A következő alkalmak februárban lesznek. Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Gárdonyi Géza Színház társulata november 24-én tűzte műsorra Eisemann Mihály-Baróti Géza-Dalos László zenés vígjátékát két részben, Bal József rendezésében, Nagy Zoltán zenei vezetésével és kilenc élő muzsikussal.

A darabban három fiú és három lány küzd egy felújítandó házért: „Ahogy az ötvenes évek Budapestjén, úgy manapság is a legnehezebb dolog lakáshoz jutni. Ebbe a piaci résbe teszi be lábát Patkó Lajos önkormányzati munkatárs, a lakáspályázatok kiskirálya. Ám a nagy igyekezetében megbotlik, s ő maga is elveszik az adminisztráció útvesztőiben, s egyszerre két pályázónak is ugyanazt a helyet utalja ki: a Bástyasétány 77-et. És megkezdődik a harc!”