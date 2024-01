Lőrincz György borász jó töltekezést kívánt az alkotásokból, majd kolléganőnk, Guti Rita nyitotta meg a tárlatot. Meglepetésként érte a fölkérés, először nyithat meg kiállítást, és rögtön egy olyat, ahol rengeteg művész képei, szobrai csodálhatók meg, így a hagyományos, fölkészülős, megírt beszéd szóba sem jöhetett. Egy médiával ismerkedő diákcsoporttal folytatott beszélgetése juttatta eszébe, mit is tanult a képzőművészektől. A csoportban is több alkotó volt, zenéltek, rajzoltak, írtak, és azt kérdezték, hogyan kell úgy alkotniuk, hogy megszabaduljanak a napi szorongásaiktól. Mint mondta, ő azt tanulta azoktól a művészektől, akiket ismer a most megjelentek közül, hogy csinálni kell, festeni, zenélni, az önkifejezés működik, oldja a feszültséget. Hozzátette, a művészektől új perspektívát kapott ő maga is, kívánta, hogy egymás műveinek megtekintéséből, a beszélgetésekből gazdagodjanak ők is és a látogatók is.

E. Gál Éva lapunknak elmondta, mértéktelenül boldog, hogy ennek a közösségnek a tagja lehet, az Agria Galéria csapata szinte családi jellegű, figyelnek egymásra, inspirálják egymást.

- Erre a tárlatra csak új képeket lehetett hozni. A St. Andrea rangos díjat kapott, világszínvonalú borokat készít, ez inspirált, hogy megemlékezzem az egri bikavérről. A képen szereplő hölgy kicsit csábítóan néz, pont szemben áll egy bikával, bűvöli. Csak monokróm színeket használtam, a vörös különböző árnyalatait, a bikavérben is rengeteg összetevő van, íz szín, harmónia. Én inkább tűzzománcos vagyok, a másik kettő kiállított alkotásom tűzzománc, az egyik az őszt, a másik a telet ábrázolja, kicsit formabontó módon, nem kör alakon. Az őszben meleg színek vannak, de a télben sem kifejezetten hidegek. Az utóbbi években látott események miatt szüksége van az embernek a melegségre, szeretetre, ölelésre és a békére, ezt próbáltam kifejezni – mondta E. Gál Éva. Kifejtette, a kiállításon megnézik egymás alkotásait, s nem csak dicsérik azokat, megbeszélik, hogy alakult, miért azt a technikát választották, figyelnek egymásra. Ebben az évben is feltétlenül szeretne részt venni az Utcafesztiválon, amelynek hangulata elmondhatatlan. Tavaly volt derű, ború, eső, szél és nehézség, de szuper a csapat, s legyőztek minden akadályt, nagy élménnyel gazdagodtak.

A mezőtúri Badar Tibor 1993. óta intenzíven fest, voltak kisebb-nagyobb kiállításai, Egerben is többször megjelent már képeivel. Tizenegy évig élt Németországban, ott „megtáltosodott”, megtalálta a természettel való kapcsolatát, természetképeket készít. Az egri művészeti közösségbe Salánki Anikó író révén került be, részt vesz a fesztiválokon, örül, hogy tagja lehet a közösségnek, nagyon megszerette őket.

- Otthon festek, saját gondolatok, emlékek és fotók alapján készülnek a képek, mint a decemberi téli tájat ábrázoló is. De a nyári esőt ábrázolót is otthon, télen fejeztem be. Akrillal és vászonra dolgozom, de airbrush festészettel és kicsit a szobrászkodással is foglalkozom. Édesanyám keramikus volt. A fesztivál nagy élményt jelent, szeretnék idén is eljönni. Itt is megnéztem a többiek munkáit, viszek haza dolgokat – mesélte Badar Tibor.

Teleki Klári elmondta, már a negyedik Képzőművészeti Utcafesztivált rendezték, s akkor megígérte az alkotóknak, összehoznak egy összművészeti kiállítást. Ezen több műfaj jelenik meg, több szemszögből közelítik meg a témákat, ezért is kapta a Perspektívák címet.

- Huszonhat kiállító van, megjelenik a realizmus, az expresszionizmus, de a szürrealizmus is, van grafika, szobor, összességében sokrétű, vegyes képanyag gyűlt össze, amelyet megpróbáltunk összhangba hozni, hogy látványos legyen és élményt nyújtson. A képek egy része az utcafesztiválon készült, ezeket értékesíteni szeretnénk. Kértük, hogy újakat hozott mindenki. Két új alkotó is csatlakozott hozzánk, Bodnár Ágnes akvarelleket készít, Prokaj Dávid pedig realista stílusban fest, mindketten fiatalok, tehetségesek – fejtette ki Teleki Klári.

A fesztiválról elmondta, a közösség jól működő, összetartozó, a tagok inspirálják egymást. Eljönnek egymás kiállításaira, szeretik egymást. Idén is az Utcazenészek Versenyével közösen rendezik meg a Képzőművészeti Utcafesztivált, július elején. Nagy erőkkel készülnek Ábry Zoltánnal. Tavaly több mint hatvan résztvevő volt, az egriek várják, tudják, hogy színes megjelenésük lesz, a művészek az utcán festenek és kis tárlatokat hoznak létre.