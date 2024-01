A főpásztor a szertartás elején megáldotta a sót és megszentelte a vizet – írja az Egri Főegyházmegye honlapján.

Homíliájában emlékeztetett: éppen tíz évvel ezelőtt rendelkezett úgy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy mi is felvesszük az egyetemes egyház gyakorlatát és nem az epifánia utáni vasárnapon ünnepeljük Vízkeresztet, hanem a napján, január 6-án.

– Három csodát ünneplünk ezen a szent napon: a csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz, borrá lett a víz a menyegzőn, a Jordánban Jézus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket – húzta alá az érsek.

Ahogy az Úr megjelent a pásztorok, a bölcsek életében, éppúgy meg akar jelenni az egész emberiség életében, a mi életünkben is. A Jézus Krisztusban érkezett üdvösség nem korlátozódik a zsidó népre, az egész emberiségé, mindenkinek szól, minden kor és minden kultúra emberére érvényes. Jézus az emberiség egyetemes Megváltója.

XVI. Benedek pápa így Názáreti Jézus című könyvének gondolatait idézve a főpásztor elmondta: a napkeleti bölcsek kezdetet jelentenek, jelzik, hogy az emberiség útra kelt Krisztushoz, olyan menet élén haladnak, amely végigvonul az egész történelmen.

A napkeleti bölcsek látogatásának ilyen mély jelentése van az egész emberiség számára – magyarázta az érsek. Nagyon nehéz lenne ugyanis ennél tömörebben leírni a három királyok zarándoklatának célját, jelentőségét és példáját az egész emberiség számára. Ott vagyunk mi is, akik lehetőséget kaptunk erre a találkozásra. Amikor a bölcsek találkoztak a gyermek Jézussal, megértették, hogy immár életüket is új ösvényre kell terelni. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy más úton tértek vissza, akkor ez a szívükben végbement megtérést is jelenti. Ezután már nem a saját útjukon, hanem Krisztus útján járnak.

Életünk zarándokútjának legfőbb célja, hogy felismerjük, egyedül Benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Aki Krisztust megtalálja, az kulcsot, értelmezési horizontot talál élete legnagyobb kérdéseire, azokra a miértekre, amelyek leginkább akkor tolulnak fel bennünk, amikor a világban jelenlévő rosszal, a háborúval, az értelmetlennek tűnő szenvedéssel vagy az elmúlással találkozunk. Az Úr megjelenésének ünnepén nyissuk ki szívünket az Ő csodáira, ismerjük fel mi is a betlehemi kisdedben az emberi nem Megváltóját és jövőjét, aki a mi személyes Megváltónk és jövőnk is! Engedjük, hogy az Ő befogadásával belépjen életünkbe az az öröm, amely a napkeleti bölcseket eltöltötte, amikor rátaláltak a gyermekre – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmise végén Csizmadia István plébános elmondta, Vízkereszt ünnepe számunkra az üdvtörténeti események mellett azért is fontos, mert a Magyar Katolikus Püspöki Kar több tagja ezen a napon nyerte el a püspökszentelés kegyelmét. Köztük Ternyák Csaba érsek, akit 31 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án, Vízkereszt ünnepén szentelt püspökké Szent II. János Pál pápa.